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Jun 25, 2025 11:03 AM
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مركز رصد الزلازل الأوروبي: زلزال بقوة 5.6 درجة يضرب شمال إيران ليلا
إعلام ليبي: مستشار ترامب للشؤون الأفريقية سيلتقي المنفي والدبيبة وحفتر في طرابلس وبنغازي
مسؤول روسي: التصدي لـ 15 مسيرة أوكرانية أطلقت نحو موسكو
روبيو: يجب أن تتوقف الانتهاكات وعمليات قتل الأبرياء التي وقعت وما زالت تحدث في سوريا
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باريس تحض جميع الأطراف في سوريا على احترام كامل لوقف النار
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سلوم: لن نقبل بالدواء المهرّب والمزوّر لاي سبب كان
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7:16 AM
لبنان الرسمي يتمايز عن "الحزب" في حصرية السلاح
7:12 AM
احصاءات غرفة التحكم للحوادث التي تم التحقيق فيها خلال ٢٤ ساعة الماضية: ٨ حوادث, ٣ قتلى و ٥ جرحى
7:12 AM
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7:08 AM
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7:07 AM
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7:06 AM
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7:05 AM
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7:00 AM
مركز رصد الزلازل الأوروبي: زلزال بقوة 5.6 درجة يضرب شمال إيران ليلا
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