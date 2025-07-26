Jul 26, 2025 10:57 PMClock
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الجيش الإسرائيلي قام بإلقاء قنابل مضيئة في أجواء بلدة الناقورة جنوبي لبنان لجهة البحر

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