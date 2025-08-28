9:36 AMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

الجيش الإسرائيلي: عملية خان يونس مستمرة للسيطرة على محور بين شرقها وغربها

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o