Jun 22, 2025 4:58 PMClock
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الجيش الإسرائيلي: طائراتنا هاجمت لأول مرة مقر الصواريخ الاستراتيجية الإيرانية في منطقة يزد

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