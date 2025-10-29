Oct 29, 2025 5:20 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

الجيش الإسرائيلي: صفارات الإنذار في كرم أبو سالم ناجمة عن تشخيص خاطئ

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o