Apr 16, 2025 7:02 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

الجيش الإسرائيلي: سيطرة على نحو 30% من مساحة غزة كمنطقة تأمين دفاعية

إخترنا لك

آخر الأخبار


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o