Apr 16, 2025 6:05 AMClock
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الجيش الإسرائيلي: سنواجه محاولات إعادة تأهيل أو إنشاء أي وجود عسكري لحزب الله تحت غطاء مدني

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