Aug 5, 2025 8:48 AMClock
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الجيش الإسرائيلي: سنسمح بدخول البضائع تدريجيا وبشكل خاضع للسيطرة إلى غزة عبر تجار محليين

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