Jul 12, 2025 5:18 PMClock
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الجيش الإسرائيلي: سلاح الجو استهدف عنصراً في حزب الله من وحدة الصواريخ المضادة للدروع بمنطقة الخيام جنوبي لبنان

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