Apr 6, 2025 9:36 PMClock
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الجيش الإسرائيلي: رصدنا نحو 10 صواريخ أطلقت من قطاع غزة واجتازت الحدود وتم اعتراض معظمها

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