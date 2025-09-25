Sep 25, 2025 10:47 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

الجيش الإسرائيلي: رصدنا إطلاق صاروخ من اليمن باتجاه إسرائيل ومنظومات الدفاع تعمل على اعتراضه

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o