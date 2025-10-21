Oct 21, 2025 3:21 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

الجيش الإسرائيلي: رئيس الأركان يؤكد أن المعركة لم تنته وأمام الجيش تحديات كبيرة في كل الجبهات خصوصا في الضفة

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o