Jul 21, 2025 3:09 PMClock
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الجيش الإسرائيلي: حماس تدرك أن الحل لن يأتي إلا عبر اتفاق وقيادتها هي العائق أمام التوصل لحل إنساني

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