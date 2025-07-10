Jul 10, 2025 2:37 PMClock
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الجيش الإسرائيلي: حدث أمني عند مفترق غوش عتصيون جنوب الضفة الغربية وقواتنا هرعت إلى المكان والتفاصيل قيد الفحص

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