May 2, 2025 1:40 PMClock
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الجيش الإسرائيلي: تم رصد صاروخ أُطلِق من اليمن باتجاه إسرائيل ومنظومات الدفاع الجوي تعمل على اعتراضه

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