Aug 21, 2025 8:38 AMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

الجيش الإسرائيلي: تلقينا بلاغا بإطلاق نار على عدد من الإسرائيليين قرب ملاخي هشالوم وقواتنا تتجه إلى المكان

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o