Apr 18, 2025 6:41 AMClock
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الجيش الإسرائيلي: تفعيل صافرات الإنذار بعدة مناطق بعد رصد صاروخ أطلق من اليمن

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