Jul 27, 2025 7:47 AMClock
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الجيش الإسرائيلي: تعليق الأعمال العسكرية بالمناطق الإنسانية في غزة من 10 صباحا لـ 8 مساء

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