Jul 2, 2025 4:14 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

الجيش الإسرائيلي: بناء على تقييم الوضع تقرر إخراج بلدات غلاف غزة من تصنيفها مناطق عسكرية مغلقة

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o