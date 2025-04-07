Apr 7, 2025 12:13 PMClock
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الجيش الإسرائيلي بعد معلومات عن مشاركته بتوزيع المساعدات في غزة: إسرائيل لا تُحوّل ولن تُحوّل أي مساعدات إلى حماس

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