Jul 6, 2025 5:40 PMClock
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الجيش الإسرائيلي: بدأنا إرسال 54 ألف استدعاء للخدمة العسكرية لشبان حريديين

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