Apr 3, 2025 6:53 PMClock
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الجيش الإسرائيلي: انتقلنا إلى مرحلة جديدة لخدمة أهداف الحرب تتمثل في إعادة المختطفين وتدمير القدرات العسكرية والسلطويّة لحماس

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