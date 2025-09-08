Sep 8, 2025 4:25 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

الجيش الإسرائيلي: المبنى الذي هاجمناه بغزة استخدمته حماس لنصب معدات استخبارية ونقاط مراقبة

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o