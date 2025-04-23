أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، عن “الجهود لإزالة التهديدات ومنع إعادة اعمار حزب الله”، موضحاً أنه خلال الأسبوع الأخير تم القضاء على تسعة عناصر واستهداف أكثر من 40 بنية تحتية.

وتابع عبر منصة “إكس”، يواصل جيش الدفاع حملته لمنع إعادة اعمار حزب الله، “بما في ذلك ضرب أهداف ضالعة في محاولات إعادة بناء قدرات المنظمة، ومخربين ينتهكون التفاهمات ويشاركون في أنشطة إرهابية تشكل تهديدًا لسكان دولة إسرائيل”.

أضاف، “منذ بداية التفاهمات بين إسرائيل ولبنان، تم تصفية أكثر من 140 مخربًا شكّلوا تهديدًا في أنحاء لبنان. وعلى مدار الأسبوع الأخير، شنت عشرات القطع الجوية التابعة لسلاح الجو غارات دقيقة تم خلالها تصفية تسعة مخربين شاركوا في أنشطة إرهابية في أنحاء لبنان، أبرزهم نائب قائد الوحدة 4400، المخرب المدعو حسن علي نصر، الذي عمل على إعادة اعمار القدرات العسكرية لمنظمة حزب الله الإرهابية. كما وتمت تصفية عدد من المخربين الذين انخرطوا في أنشطة إرهابية. يوم أمس (الثلاثاء)، تم تصفية مخرب في منظمة “الجماعة الإسلامية” الإرهابية، يدعى حسين عزات محمد عطوي، وخلال الأسبوع الأخير تم تصفية عدد من المخربين المنتمين لوحدة “قوة الرضوان”، إضافة إلى قادة خلايا ومخربين آخرين من منظمة حزب الله الإرهابية”.

وأردف، “كذلك، تم استهداف أكثر من 40 بنية تحتية إرهابية ووسائل قتالية تابعة لمنظمة حزب الله الإرهابية في جنوب لبنان، والتي شكلت تهديدًا وانتهاكًا للتفاهمات”.

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