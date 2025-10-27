Oct 27, 2025 10:12 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

الجيش الإسرائيلي: الصليب الأحمر تسلم جثمان أحد المختطفين وهو في طريقه إلى قواتنا داخل القطاع

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o