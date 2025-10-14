آخر الأخبار
أخبار محلية
تحليل سياسي
خاص
اقتصاد
عدل وأمن
اقليميات
دوليات
مركزية شباب
تكنولوجيا
مجتمع
منوعات
رياضة
صحة
متفرقات
دراسة واتفاقيات
صحف
مقالات
Oct 14, 2025 10:52 PM
أبرز الأحداث
الجيش الإسرائيلي: الصليب الأحمر تسلم جثامين 4 أسرى من غزة
إخترنا لك
كتائب القسام: سيتم تسليم جثتين اضافيتين من الأسرى الإسرائيليين في ق...
2025-10-15 20:45:00
أبرز الأحداث
وزير المالية: نجري محادثات مكثفة مع صندوق النقد حول قانون الفجوة ال...
2025-10-15 20:40:57
أبرز الأحداث
ويتكوف: الأخبار عن أن دوري تم تقليصه في عمليات السلام بعد اتفاق غزة...
2025-10-15 20:32:38
أبرز الأحداث
آخر الأخبار
كتائب القسام: سيتم تسليم جثتين اضافيتين من الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة عند الساعة 10 مساء للصليب الأحمر
وزير المالية: نجري محادثات مكثفة مع صندوق النقد حول قانون الفجوة المالية وصياغته أصبحت شبه جاهزة
ويتكوف: الأخبار عن أن دوري تم تقليصه في عمليات السلام بعد اتفاق غزة كاذبة تماما
اللواء عبد الله: نفتخر برجال يضحون لحماية أمن الوطن
ويتكوف ينفي التقارير حول نيته مغادرة منصبه كمبعوث لترامب في الشرق الأوسط
رويترز نقلا عن وزير الاقتصاد: من المتوقع أن يوافق مجلس الوزراء على قانون الفجوة المالية قريبا قبل إرساله إلى البرلمان
أفغانستان: 5 قتلى و35 جريحا جراء القصف الباكستاني على كابل
ويتكوف: أنا أكثر انخراطا في عملية السلام من أي وقت مضى
النمر: الانتخابات النيابية محطة لتجديد الثقة بخيار المقاومة
أفغانستان: 5 قتلى و35 جريحا جراء القصف الباكستاني على كابل
مصادر أميركية: لبنان الساحة المقبلة... ومرحلةُ السلام عبر القوّة بدأت بالفعل
المتحدثة باسم اليونيسف لسي إن إن: المساعدات استخدمت ورقة مساومة أو قيدت والأمم المتحدة همشت وهذا يجب أن ينتهي
دوليات
بوتين استقبل الشرع: روسيا متمسكة بعلاقاتها التاريخية مع سوريا وتدعم...
صحة
"خطوة ثورية"... فحص دم جديد يكشف مبكراً احتمال الإصابة بالزهايمر
6 أطعمة تمنح عظامك قوة الشباب
فعالية المضادات الحيوية تتراجع بنسبة 40% في العالم
أربعة أسباب رئيسية للجلطات والنوبات القلبية.. ما هي؟
بعد قرار سحب منتجاتها من السوق.. "مياه تنورين" تردّ غدا.. والبلدية: لإعادة الفحوص سريعًا
الأكثر قراءة
رقم سرّي يفتح جميع شبكات الواي فاي
عشية حفل عمرو دياب.. بريدي والبطل: لن نسكت عن هدر مئات الآلاف من الدولارات من حق بلدية بيروت
الأسد محاصر بالغارات والتظاهرات والانهيار: هل يرضخ للحل السياسي؟
بالأسماء: اليكم الفائزين بالإنتخابات البلدية والإختيارية في جبل لبنان
نداء من رئيس بلدية طرابلس إلى السكان
إليكم النتائج الأولية للانتخابات البلدية والاختيارية في الشمال
تقارير مضللة عن حشود عسكرية وروايات عن اقتحامات وهمية...الحدود الشمالية بأمان!
آخر الأخبار
8:45 PM
كتائب القسام: سيتم تسليم جثتين اضافيتين من الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة عند الساعة 10 مساء للصليب الأحمر
8:40 PM
وزير المالية: نجري محادثات مكثفة مع صندوق النقد حول قانون الفجوة المالية وصياغته أصبحت شبه جاهزة
8:32 PM
ويتكوف: الأخبار عن أن دوري تم تقليصه في عمليات السلام بعد اتفاق غزة كاذبة تماما
8:32 PM
اللواء عبد الله: نفتخر برجال يضحون لحماية أمن الوطن
8:29 PM
ويتكوف ينفي التقارير حول نيته مغادرة منصبه كمبعوث لترامب في الشرق الأوسط
8:25 PM
رويترز نقلا عن وزير الاقتصاد: من المتوقع أن يوافق مجلس الوزراء على قانون الفجوة المالية قريبا قبل إرساله إلى البرلمان
8:24 PM
أفغانستان: 5 قتلى و35 جريحا جراء القصف الباكستاني على كابل
8:24 PM
ويتكوف: أنا أكثر انخراطا في عملية السلام من أي وقت مضى
8:24 PM
النمر: الانتخابات النيابية محطة لتجديد الثقة بخيار المقاومة
8:20 PM
أفغانستان: 5 قتلى و35 جريحا جراء القصف الباكستاني على كابل
المزيد
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
تطبيق المركزية الجديد
حمله الآن
أخبار محلية
8:19 PM
مصادر أميركية: لبنان الساحة المقبلة... ومر...
عدل وأمن
8:02 PM
مسيّرة تطارد "رابيد" على طريق صديقين - كفر...
اقتصاد
7:17 PM
بعد "تنورين".. شركات لبنانية ضحية ابتزاز ...
أخبار محلية
7:10 PM
أوضاع السجناء وأجواء قصور العدل عقب التشك...
اقليميات
7:04 PM
في أول لقاء استمر ساعتين ونصف.. ماذا دار ب...
أخبار محلية
6:06 PM
الراعي: يكفينا حرباً وقتلاً ودماراً والباب...
أخبار محلية
1:26 PM
تجار الخضار وداعمون في السراي
خاص
3:01 PM
في مُغَلّف غياب بن سلمان عن قمة شرم الشيخ ...
خاص
11:10 AM
بين قانون الانتخاب والموازنة: المجلس يدار ...
الرئيسية
أخبار محلية
تحليل سياسي
خاص
اقتصاد
عدل وأمن
اقليميات
دوليات
مركزية شباب
تكنولوجيا
مجتمع
منوعات
رياضة
صحة
متفرقات
دراسة واتفاقيات
صحف
مقالات
Beirut, Lebanon
o
C
23
o