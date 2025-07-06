Jul 6, 2025 10:40 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

الجيش الإسرائيلي: الصاروخ الذي أطلق من جنوب غزة وسقط في مستوطنة نيريم أحدث أضرارًا مادية

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o