Jun 27, 2025 3:15 PMClock
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الجيش الإسرائيلي: الحكومة اللبنانية تتحمل مسؤولية ما يجري داخل أراضيها في ضوء عدم مصادرة أسلحة حزب الله الثقيلة وقذائقه الصاروخية

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