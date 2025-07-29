Jul 29, 2025 5:49 PMClock
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الجيش الإسرائيلي: الجيش السوري الجديد يهاجم القوافل ويمنع تهريب الأسلحة من سوريا إلى حزب الله

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