Apr 7, 2025 7:47 PMClock
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الجيش الإسرائيلي: التحقيق الأولي في إطلاق النار على مسعفين في رفح يظهر أنه وقع "بسبب الشعور بالتهديد"

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