Apr 3, 2025 9:02 AMClock
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الجيش الإسرائيلي: الإنذار الذي تم تفعيله قبل قليل في منطقة المطلة نتج عن تشخيص خاطئ

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