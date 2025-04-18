Apr 18, 2025 6:58 AMClock
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الجيش الإسرائيلي: الإنذار الأول بشأن الصاروخ صدر قبل نحو 10 دقائق من وصوله الأجواء الإسرائيلية وفق سياسة جديدة

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