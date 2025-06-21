Jun 21, 2025 10:33 AMClock
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الجيش الإسرائيلي: اغتيال بهنام شهرياري القائد بقوة القدس التابعة للحرس الثوري في غارة استهدفته غربي إيران أمس

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