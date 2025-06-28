Jun 28, 2025 9:32 PMClock
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الجيش الإسرائيلي: اغتلنا رئيس هيئة الدعم القتالي والإداري وأحد مؤسسي حماس وحكم العيسى هو آخر القيادات العليا في حماس داخل قطاع غزة

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