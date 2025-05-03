May 3, 2025 8:27 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

الجيش الإسرائيلي: اعترض سلاح الجو مسيرة أطلقت من جهة الشرق وتم تفعيل انذارات وفق السياسة المتبعة

إخترنا لك

آخر الأخبار


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o