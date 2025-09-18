7:25 AMClock
الجيش الإسرائيلي استهدف عند منتصف الليل منطقة وادي مظلم عند اطراف بلدة راميا بعدد من قذائف الهاون أطلقها من موقع الراهب

