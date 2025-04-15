Apr 15, 2025 3:48 PMClock
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الجيش الإسرائيلي: استهدفنا قائد فرقة في وحدة العمليات الخاصة في حزب الله في منطقة عيترون جنوبي لبنان

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