Jul 3, 2025 11:29 AMClock
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الجيش الإسرائيلي: إصابة جندي من قواتنا بجروح متوسطة يوم أمس خلال معارك في شمال قطاع غزة

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