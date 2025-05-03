May 3, 2025 12:23 PMClock
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الجيش الإسرائيلي: إجلاء الليلة الماضية 5 سوريين من أبناء الطائفة الدرزية لتلقي العلاج داخل إسرائيل بعد إصابتهم في سوريا

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