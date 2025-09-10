Sep 10, 2025 7:14 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

الجيش الإسرائيلي: أنجزنا هجوما واسع النطاق في أحياء الدرج والتفاح والفرقان بغزة

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o