Jul 20, 2025 12:18 PMClock
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الجيش الإسرائيلي ألقى صباح اليوم مناشير فوق بلدة يارون، فيها عبارات تستهدف "حزب الله" وتحذر السكان من التعامل معه

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