Jun 23, 2025 7:59 PMClock
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الجيش الإسرائيلي: أكملنا سلسلة من الهجمات على مواقع تخزين الصواريخ والطائرات المسيرة في غرب إيران

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