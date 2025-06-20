Jun 20, 2025 7:14 AMClock
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الجيش الإسرائيلي: أكملنا سلسلة من الضربات خلال الليل في قلب طهران وقصفنا مواقع صناعية عدة لإنتاج الصواريخ

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