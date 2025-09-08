11:52 AMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

الجيش الإسرائيلي: أغلقنا عدة قرى في أطراف رام الله ونجري تحقيقات ومداهمات ميدانية عقب عملية إطلاق نار في القدس

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o