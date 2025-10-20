Oct 20, 2025 10:55 AMClock
أبرز الأحداث
الجيش الإسرائيلي: أطلقنا النار مرتين على عدد من الأشخاص الذين عبروا الخط الأصفر واقتربوا من قواتنا في منطقة الشجاعية

