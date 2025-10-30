9:43 AMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

الجيش الإسرائيلي: أطلقنا النار في بليدا بعد رصد "تهديد مباشر" على قواتنا خلال عملية ضد بنية تابعة لحزب الله والحادث قيد التحقيق

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o