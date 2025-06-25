Jun 25, 2025 10:24 AMClock
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الجيش الإسرائيلي: أحد إنجازات العملية في إيران هو المس بأذرعها ونتعقب أنشطة حزب الله والحوثيين ومستعدون للتعامل معها

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