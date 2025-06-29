Jun 29, 2025 1:31 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

الجيش الإسرائيلي: أجرينا حملات تفتيش واعتقلنا أشخاصاً عدة جنوب سوريا واقتدناهم إلى إسرائيل

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o