7:36 AMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

الجيش الإسرائيليّ نفّذ عمليات نسف بالتزامن مع قصف مدفعيّ مكثف صباحًا على شرقي خان يونس جنوبي قطاع غزة

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o