Jun 28, 2025 10:55 PMClock
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الجيش الأوكراني: نواجه هجوماً روسياً على مدينة رئيسية في الجبهة الشرقية

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